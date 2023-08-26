مكونات في الشامبو ابتعد عنها.. تسبب تساقط الشعر

عند الاستحمام يستخدم الاشخاص الشامبوهات المختلفة بأنواعها، لكن قد تسبب بعضها تلف وتساقط الشعر، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة الأنواع الجيدة لشرائها، والابتعاد عن السيئة التي تسبب مكوناتها تساقط الشعر.

ويحتوى الشامبو وفق الدراسات والأبحاث بحسب موقع Very well health، بين 10 إلى 30 مكونًا، بعضها مسؤولة عن التنظيف، ومكونات العناية، ومواد أخرى، وتم ربط بعض هذه المكونات بتساقط الشعر.

مواد في الشامبو تسبب تساقط الشعر

في السطور التالية، نعرض أبرز المكونات التي إذا تواجدت في الشامبو، فإنها تؤدي إلى تساقط الشعر وتلفه، وفق Very well health.

- الكبريتاتهي مواد كيميائية ذات عوامل تنظيف قوية، لكنها تسبب تساقط الشعر، إذ أن الكبريتات مكونات مثل كبريتات لوريل الصوديوم، التي تضر وتهيج بصيلات الشعر، وقد يؤدي تلف بصيلات الشعر إلى تكسرها، وبالتالي تساقطه.

الفورمالديهايد

تعتبر المستويات المنخفضة من الفورمالديهايد آمنة، لكن المستويات العالية من الفورمالديهايد، تحتوي على مادة مسرطنة بشرية من المجموعة الأولى من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، وعلى الرغم من عدم وجود دراسات سريرية تشير إلى أن هذا المكون يسبب تساقط الشعر، إلا أنه يمكن أن يسبب تهيج فروة الرأس، التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى تساقط الشعر.

الكيراتين

تشتمل علاجات الكيراتين في معظم الأحيان على الفورمالديهايد، المعروف بضرره للشعر والصحة، كما أن الحرارة الشديدة المستخدمة مع علاجات الكيراتين يمكن أن تؤدي إلى تساقطه وتلفه بشكل كبير.

الدايميثيكون

هو نوع من منتجات السيليكون المستخدمة في منتجات الشعر، ويعمل السيليكون على حماية شعرك ولكن غند تراكمه مع تكرار استخدامه فممن الممكن أن يسد المسام في فروة رأسك ويمنع الرطوبة والمواد المغذية من الوصول إلى شعرك، مما يؤدي إلى تساقط الشعر.