أشياء تسمح الفنادق باصطحابها أثناء المغادرة: منها الشامبو والكريمات

لا يوجد ما يحبه نزلاء الفنادق أكثر من الحصول على الأشياء المجانية، خاصة عندما يتعلق الأمر بزجاجات الشامبو الصغيرة أو العناصر المجانية الأخرى في غرفة الفندق، وفي حين أنّ هذه الأشياء المجانية قد تكون صغيرة جدًا يمكن حملها دون أن يُسبب ذلك أي مشكلة للنزيل، إلا أنّ هناك الكثير من النزلاء يصطحبون في حقائبهم ما هو أكثر من ذلك والذي قد يصل إلى الوسائد أو مناشف الحمام وغير ذلك.

وفي هذا الصدد؛ تستعرض «الوطن» قائمة بالأشياء المجانية التي يمكن للنزيل اصطحابها من غرفته أو طلبها من مكتب الاستقبال، وذلك وفقًا لموقع Dailymail على النحو التالي:

أدوات الاستحمام والعناية الشخصية

وتتمثل ذلك في عبوات الشامبو والبلسم والكريمات التي تضعها خدمة الفندق بشكل يومي في حمام غرفة النزيل، فإذا لم يتم استخدام ما تم وضعه في غرفتك بالكامل في نهاية فترة إقامتك، يمكنك اصطحاب ما تبقى منه في حقيبتك أثناء المغادرة.

فرش الأسنان

ويتم تقديمها أحيانًا في الفنادق ذات الأربع أو الخمس نجوم، فضلًا عن أنابيب معجون الأسنان ذات الاستخدام الواحد، ونادرًا ما يتم تقديمها في الفنادق متوسطة أو محدودة الميزانية إلا أنّه يمكن للنزيل أن يطلبها من مكتب الاستقبال، كما يمكن أن تشمل الهدايا المجانيةفي الغرفة شفرات الحلاقة وكريم الحلاقة وأعواد الأذن القطنية وأقمشة تلميع الأحذية أو الإسفنج وأدوات الخياطة والأمشاط ومبارد الأظافر.

الأطعمة والفاكهة

وفي هذه الأيام تجد أن أي غرفة فندق باختلاف تصنيف النجوم تقدم الشاي والقهوة مجانًا (بالإضافة إلى السكر والمحليات الاصطناعية) للنزلاء، فضلًا عن أطباق الفاكهة أو الطعام التي تمنحها إدارة الفندق للنزيل بشكل مجاني أو يكون ثمنها مُدرج بالفاتورة.

أحذية الحمام الخفيفة

تحتوي الفنادق التي بها منتجعات صحية عادةً على زوجين على الأقل من النعال الخفيفة في كل غرفة ليستخدمها الضيوف في غرفهم أو يأخذونها معهم إلى المنزل.

الأدوات المكتبية

ومن المقبول أيضًا أن يصطحب النزيل الأدوات المكتبية مثل الأقلام والأوراق والتي تحمل عادةً شعار الفندق، ما يعد ترويجًا للفندق بشكل غير مباشر.