أرملة شهيد كرداسة: نعيش في أمن وأمان بفضل دماء الأبطال

قالت نجلاء سامي، أرملة الشهيد البطل عامر عبدالمقصود شهيد موقعة كرداسة، إنَّها قابلت صعوبات كبيرة لتخطي أزمة استشهاد زوجها، وكانت هي الداعم الأساسي لأولادها بعد فقدان والدهم، موضحة «كنت بقولهم فقدنا باباكم علشان تراب مصر الغالية، وضحينا بأغلى حاجة عندنا علشان استقرار مصر وعلشان نعيش بأمن وأمان، وكنت بأكدلهم إننا منعرفش نعيش برة بلدنا، واللي عمله الشهيد عامر وكل الأبطال الشهداء ومن القوات المسلحة والشرطة عزيز وغالي على كل الشعب المصري».

لولا دماء الأبطال لم نكن لنعيش في أمن وأمان

وأضافت أرملة الشهيد البطل عامر عبدالمقصود شهيد موقعة كرداسة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أنه لولا دماء الأبطال لم نكن لنعيش فيأمن أمان، مستكملة «فخورين بالشهيد البطل عامر عبدالمقصود وفخورين برئيسنا اللي أنقذ مصر من الإرهاب».

كان الشهيد يحب عمله كثيرا ويفضله على بيته وزوجته وأولاده

وتابعت أرملة الشهيد البطل عامر عبدالمقصود شهيد موقعة كرداسة أن زوجها الراحل كان يفضل عمله عن أي شيء بحياته، وكان الشهيد يحب عمله كثيرا ويفضله عن بيته وزوجته وأولاده، مؤكّدة «مكناش بنشوفه غير بسيط جدا، وكنا متعودين أنه مش معانا ولكنه كان جنبنا وكان يؤكد قيمة البلد وكان بيكلم ولاده أنه مفيش أغلى من بلدنا »، واستكملت أنَّ زوجها كان خدومًا للجميع وكان صاحب روح دعابة، وكتب اسمه بالنور في التاريخ.