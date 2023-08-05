الجامعات الخاصة والأهلية تقدم منحا للطلاب المتفوقين دراسيا ورياضيا وأبناء الشهداء وأصحاب القدرات الخاصة

تستعد الجامعات الخاصة والأهلية لتنسيق 2023، وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، من خلال تدشينها عدداً كبيراً من البرامج الدراسية بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ويحقق أهداف الجمهورية الجديدة.

وكشفت مصادر فى وزراة التعليم العالى والبحث العلمى عن أنّ المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، سيناقش فى اجتماعه المقبل، تقارير اللجنة العليا لتنسيق الجامعات الخاصة بشأن تحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات، ومواعيد التقدم، والمنح الدراسية المجانية 2023، المتوقع إتاحتها للطلاب خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ النسبة المتوقع أن يوافق عليها المجلس فى اجتماعه المقبل هى 5% من الأعداد المقررة لكل جامعة، مقابل منحها 5% إضافية بمصروفات، والمجلس سيحدد الأطر العامة للمنح الدراسية والأولويات والمستحقين لها.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية الاستعداد التام لأعمال التنسيق، موضحين أن تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة سينطلق عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية 2023، وفقاً للضوابط والحدود الدنيا التى سيقرها «الأعلى للجامعات» خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحين أن مجالس الأمناء قررت منح الطلاب الأوائل فى الثانوية العامة والمتفوقين منحها الدراسية المقدمة لطلاب الثانوية العامة المصرية 2023 وما يعادلها من شهادات، سواء منح دراسية كاملة أو جزئية.

«الأهرام الكندية»: منَح للطلاب الـ100 الأوائل في الثانوية العامة

وأكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن الجامعة أنهت استعداداتها للتنسيق، موضحاً أن تنسيق المرحلة الأولى سينطلق رسمياً بعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023، منوهاً بأن مجلس الأمناء قرر منح الطلاب الـ100 الأوائل من الثانوية العامة 2023 منحاً دراسية شاملة كافة التكاليف، وكذلك أبناء الشهداء والمتفوقون دراسياً منحاً جزئية وفقاً لدرجات الثانوية العامة.

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، أن الحدود الدنيا لتنسيق القبول بمختلف الكليات سيتم الكشف عنها خلال اجتماع «الأعلى للجامعات» المقبل، موضحاً أن القبول بالكليات سيكون عن طريق الجامعات مباشرة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، والجامعة ملتزمة بالقرارات التى سيُصدرها المجلس الأعلى للجامعات، لافتاً إلى أن الجامعة قررت إتاحة عدد كبير من المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة 2023 وفقاً لعدد من الضوابط والقواعد يحددها مجلس الجامعة، لافتاً إلى أن الطلاب الأوائل فى الثانوية العامة وأبناء الشهداء والمتفوقين سيحصلون على منح دراسية كاملة وفقاً للمعايير المتبعة فى هذا الشأن.

«البريطانية»: خصم 50% في حالة وفاة الأب بعد التقديم للجامعة

وأكد الدكتور محمود عبد ربه، الرئيس التنفيذى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن مجلس الإدارة اعتمد معايير القبول الخاصة بجامعة العلوم والتكنولوجيا والحد الأدنى لكل شهادة على حدة للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعة وهى المصنَّفة فى المركز الأول على الجامعات المصرية طبقاً لتصنيف التايمز البريطانية بفضل جودة التعليم بها.

«زويل»: منَح للمتفوقين شريطة اجتياز اختبار القبول

على أن يكون الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة والعلوم ٧٠٪ للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها، والثانوية البريطانية والدبلومة الأمريكية ٨٥٪، وكلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعى ٦٥٪ للثانوية العامة رياضيات، و٧٠٪ الثانوية العامة علوم، والشهادات الأجنبية ٨٠٪، وبالنسبة لكلية إدارة الأعمال التى تستقبل الدفعة الأولى فسيكون الحد الأدنى للقبول بها ٦٠٪ علمى وأدبى ثانوية عامة، والحاصلين على الشهادات الأجنبية ٧٥٪.

«الجلالة»: منَح لأول 300 طالب في كل شعبة

وأضاف أن الجامعة تقدم المنح الدراسية الكاملة للمتفوقين من الثانوية العامة شريطة اجتياز اختبار القبول والمنح الجزئية للمتفوقين بمجموع ٢٣٢ منحة بفضل دعم المؤسسات الوطنية المصرية. وأقر الدكتور محمد الشناوى، رئيس جامعة الجلالة، المنح وتخفيضات المصروفات الدراسية التى تقدمها جامعة الجلالة للطلاب المقبولين بالجامعة خلال العام الأول للدراسة، وتشمل منح أول 300 طالب من الأوائل لكل شعبة من شعب الثانوية العامة المصرية منحة كاملة، لشعبة العلمى «علوم»: الطالب الحاصل على أعلى من 92% يحصل على تخفيض 50%، ولشعبة علمى «رياضة»: الطالب الحاصل على أعلى من 90% يحصل على تخفيض 50%، ولشعبة أدبى: الطالب الحاصل على أعلى من 85% يحصل على تخفيض 50%.

وأكد أن الجامعة أقرت منح التفوق الرياضى فى العام التالى، الطالب الحاصل على ميدالية فى المسابقات الدولية يحصل على خصم طبقاً لما يلى: ميدالية ذهبية (100%)، فضية (50%)، برونزية (25%)، والطالب الحاصل على ميدالية فى المسابقات العربية والأفريقية يحصل على خصم طبقاً لما يلى: ميدالية ذهبية (50%)، فضية (25%)، برونزية (10%)، والمنح المقدمة لطلاب الشهادات المزدوجة مع Arizona State University، وتتمثل فى أن تقدم منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة والطلاب ذوى الهمم طلاب: شعبة علمى علوم، وتكون ٣٥٪ للحاصل على مجموع ٩٠٪، ومنحة جزئية ٢٥٪ للحاصل على مجموع ٨٧٪، وطلاب شعبة علمى رياضة ٣٥٪ للحاصل على مجموع ٨٨٪، و٢٥٪ للحاصل على مجموع ٨٥٪.

وأوضح أنه يُمنح أبناء الشهداء من (القوات المسلحة - الشرطة - شهداء الجيش الأبيض والأطقم الطبية) تخفيضاً بنسبة 50% من قيمة المصروفات الدراسية، ويُمنح الأقارب من الدرجة الثانية (الطلاب الإخوة) تخفيضاً بنسبة 10% للطالب الذى يلتحق وأخوه لازال طالباً فى الجامعة أو تخرّج منها. وأعلنت الجامعة البريطانية فى مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفى، عن المنح الدراسية الكاملة والجزئية لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية الراغبين فى الالتحاق بكلياتها المختلفة للعام الأكاديمى 2023/2024 وذلك طبقاً للمجموع الحاصل عليه الطالب والكلية التى يرغب فى الالتحاق بها.

وأوضحت الجامعة البريطانية عدداً من المنح التى يمكن أن يحصل عليها الطالب، كحصول أوائل الثانوية العامة على منح دراسية مجانية بالكامل، وحصول طلاب الشهادات الدولية على خصم 5% من المصروفات الدراسية، فضلاً عن حصول طلاب المدارس ذات الشراكة على خصم 10% لجميع الكليات عدا كلية الأسنان والصيدلة، وحصول أشقاء الطلاب المقيدين بالجامعة على خصم 10%، وأبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، وحصول الطلاب على خصم 50% فى حالة وفاة الأب بعد التقديم للجامعة.

ومن جهتها أكدت الجامعة المصرية الصينية تقديم حزمة كبيرة من المنح للطلاب المتفوقين فى الثانوية العامة، وعلى المستوى الرياضى وأبناء المحافظات الحدودية، خلال العام الجامعى 2023 - 2024، إلى جانب عدم زيادة المصروفات الدراسية 2023 - 2024، وفقاً لقرار مجلس الجامعة باستمرار العمل بمصروفات العام الدراسى الماضى دون زيادة على الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بكليات الجامعة فى العام الدراسى الجديد، مراعاة لظروف الأسر، ومحاولة من إدارة الجامعة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وقال الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، إن مجلس الجامعة قرر زيادة أعداد الطلاب الجدد المستفيدين من المنح الدراسية التى تقدمها الجامعة فى إطار سياسة الخدمة المجتمعية التى تحرص الجامعة على تقديمها للمجتمع المحلى.

وقررت الجامعة تقديم منح دراسية للطلاب الحاصلين على مجموع ٩٠٪ فأكثر فى الثانوية العامة تصل إلى خصم ٥٠٪ على المصروفات الدراسية فى مختلف الكليات، والطلاب الحاصلين على مجموع من ٨٥٪ إلى ٩٠٪ تصل نسبة الخصم لهم ٣٠ ٪ ومن ٨٠٪ إلى ٨٥ ٪ خصم يصل إلى ١٥٪. وأعلنت جامعة مصر للمعلوماتية عن تقديم منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة لهذا العام، للدراسة فى كلياتها الـ4 (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، الفنون الرقمية والتصميم)، بهدف استقطاب أفضل العقول إليها، امتداداً لمبادرة رئيس الجمهورية، حيث تقدم الجامعة 16 برنامجاً أكاديمياً تتضمن علوم المستقبل بهدف توطين صناعة التكنولوجيا ومستحدثاتها فى مصر.

وأوضحت جامعة مصر للمعلوماتية أن برنامج المنح الدراسية يمثل إحدى الركائز الأساسية فى استراتيجيتها الهادفة لتحقيق التميز الأكاديمى ويعكس التزامها بدعم تطور وبناء الدولة، حيث تُعد سياسة توفير فرص متكافئة للطلاب المتفوقين وتمكينهم من المساهمة فى المستقبل واجباً وطنياً.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت، رئيس الجامعة، أن مجلس أمناء الجامعة برئاسة المستشار عدلى منصور، اعتمد المنح الدراسية الكاملة لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لعام 23 - 2024، على أن تكون هذه المنح ممتدة طوال فترة دراستهم مشروطة بحفاظهم على التفوق، وتتضمن المنح الانتقالات والمعيشة والإقامة الفندقية فئة 5 نجوم للطلاب من خارج القاهرة والجيزة. وأشارت إلى أن الجامعة تتبع سياسة قبول وفق معايير محددة، بهدف تطوير وبناء قدرات الطلاب باعتبارهم قادة المستقبل، ولفتت إلى أن هذا النهج يضمن بناء كوادر شابة مبدعة ومتميزة.