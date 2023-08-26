خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف.. «النبي كما تحدث عن نفسه»

يتناول موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزراة الأوقاف، والذي يوافق الأول من شهر سبتمبر المقبل، النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدث عن نفسه، حيث ستتناول سيرته وأقواله وأفعاله مع الناس.

تفاصيل موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف

وجاءت تفاصيل خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، في البداية بحمد الله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم، ثم: «قل يا أيها الناس إني رسول الله رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون».

وتضمن نص الخطبة «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان على يوم الدين وبعد».

نسب النبي في موضوع خطبة الجمعة القادمة

واشتمل نص الخطبة على ما يلي «المتأمل في السنة النبوية الشريفة يجد نبينا صلى الله عليه وسلم، قد حدثنا عن نفسه حديثاً كاشفاً عن منزلته وصفاء نسبه حيث يقول: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم».