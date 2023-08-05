«الأوقاف» تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة.. «اسم الله الولي»

حددت وزارة الأوقاف المصرية، عنوان خطبة الجمعة القادمة، وأشارت عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إلى أنّ موضوع الخطبة ستتناول «اسم الله الولي».

خطبة الجمعة القادمة

وجاءت الخطبة كالتالي: الحمدلله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: «الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور»، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، فإن الله عز وجل ولي الذين آمنوا، يتولاهم بعونه وتوفيقه وإحسانه، وإكرامه، ويتولى أمرهم كله، نصرهم وهدايتهم ومكافآتهم، فهو السميع دعاءهم المجيب لهم، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: «إن وليي الله الذي أنزل الكتاب وهو يتولى الصالحين».

ويقول سبحانه على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: «رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين».

ويقول تعالى على لسان سيدنا موسى عليه السلام: «أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين»«.