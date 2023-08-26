عادل حمودة: إيلون ماسك أصيب بمتلازمة في العاشرة من عمره

قال الإعلامي عادل حمودة إن إيلون ماسك من مواليد 28 يونيو عام 1971 وُلد في بريتوريا العاصمة السياسية لجنوب أفريقيا، والأم عارضة أزياء من أصل كندي، ووالده إيرول ماسك مهندس كهروميكانيكي وبحار وطيار ومستشار ومطور عقارات، أسرته كانت ثرية إلى حد ما.

حمودة: ماسك في سنواته الأولى بدأ طفلا شاردا خجولا

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في سنواته الأولى بدأ طفلا شاردا خجولا، منطويا على نفسه، لا يميل إلى التواصل الاجتماعي مع أقرانه.

ماسك يعاني من متلازمة اسبرجر

وأوضح أن السبب أنه أصيب بمتلازمة «اسبرجر» التي تُعد نوعا مخففا من التوحد في العاشرة من عمره فقد قرأ أهم 10 كتب يجب أن يقرأها الإنسان مهما كانت المهنة التي سيسعى إليها.

ولفت إلى أنه في سن العاشرة أيضا اخترع لعبة إلكترونية باعها بخمسمائة دولار، في العام التالي تعرض للتنمر من زملائه في المدرسة وألقى من فوق السلالم ليتدحرج خمسة أدوار دخل بعدها المستشفى، يومها قرر أن يتحدى نفسه ويتحدى أسرته بل ويتحدى العالم أيضا.