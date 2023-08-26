أمريكي يفوز بجائزة يانصيب ضخمة بعد فقدان وظيفته بيوم واحد.. ماذا حدث؟

رجل أمريكي محظوظ، فقد وظيفته التي يعمل بها منذ 20 عامًا، واعتقد أنّ ذلك نهاية المطاف، وذهب إلى النوم وهو عاطل عن العمل بعد سنوات من الاستقرار الوظيفي، إلا أنّه عندما استيقظ في الخامسة من صباح اليوم التالي وجد رسالة بريد إلكتروني لم تكن في الحسبان غيّرت مجرى حياته تمامًا.

رسالة البريد الإلكتروني تلقاها الرجل الأمريكي إريك أبوت في الخامسة من صباح اليوم التالي لفقدان وظيفته، وبعد أن تفقدها وجد رسالة تفيد بفوزه بجائزة يانصيب ضخمة لسحوبات تجري في أركنساس بالولايات المتحدة على الرغم من خسارته في الجولة الأولى، وبحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، يقول «إريك» في تصريحات صحفية: «قد صدمت عندما وصلتني الرسالة، واعتقدت أن الفور أنّها عملية احتيال».

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