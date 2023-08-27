قرار عاجل من فيتوريا بشأن استبعاد لاعبي الأهلي من معسكر منتخب مصر

استقر المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على استبعاد لاعبي النادي الأهلي من مباراة منتخب تونس الودية، والتي من المقرر يوم 12 من شهر سبتمبر المقبل على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

فيتوريا يستقر على استبعاد لاعبي الأهلي من مباراة تونس

وأكد مصدر بالجهاز الفني لمنتخب مصر في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، قرر استبعاد لاعبي النادي الأهلي من مباراة تونس الودية، مشيرا إلى أنه حدث تواصل مع الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، وتم تنسيق هذا الأمر.

وأضاف أن فيتوريا يرحب بعدم تواجد لاعبي النادي الأهلي خلال مباراة تونس، خاصة وأن المدرب يرغب في منح الفرصة لعدد من اللاعبين المحليين خلال مباراة تونس الودية، وذلك من أجل حسم موقفهم من التواجد ضمن قائمة الفراعنة من عدمه خلال الفترة القادمة، خاصة وأن هناك أكثر من اسم يحتاج الحصول على فرصة من لاعبي الدوري المصري، وستكون مباراة تونس فرصة جيدة لهم بناء على قرار فيتوريا لمنحهم فرصة المشاركة مع المنتخب.

الأهلي يطالب بإعفاء لاعبيه من معسكر منتخب مصر

وطالب مجلس إدارة النادي الأهلي في بيان رسمي، باستبعاد لاعبي المارد الأحمر من معسكر منتخب مصر، بسبب ارتباط الفريق بالمشاركة في مسابقة السوبر الأفريقي، في المباراة التي تجمع النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة، والتي من المقرر أن تقام في السعودية منتصف شهر سبتمبر المقبل.