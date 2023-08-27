سعر صرف اليورو اليوم الأحد 27-8-2023 في البنوك المصرية.. استقرار ملحوظ

سجلت أسعار اليورو اليوم الأحد 27-8-2023، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنية المصري في مختلف البنوك خلال بداية تعاملات، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف اليورو وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على شبكة الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم 33.46 جنيه للشراء، و33.58 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري 33.10 جنيه للشراء، و33.44 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سعر اليورو اليوم 33.10 جنيه للشراء، و33.44 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

سجل سعر اليورو اليوم 33.21 جنيه للشراء، و33.56 جنيه للبيع، وفقا لبنك «cib».

سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 33.21 جنيه للشراء، و33.55 جنيه للبيع، وفقا لبنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الاسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.26 جنيه للشراء، و33.55 جنية للبيع، في مصرف ابوظبي الإسلامي.