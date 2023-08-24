استقرار سعر صرف اليورو في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس

سجلت أسعار اليورو اليوم الخميس 24-8- 2023، استقرارًا ملحوظآ أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، وتسعترض «الوطن»، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري سعر 33.26 جنيه للشراء، و 33.55 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم 33.47 جنيه للشراء، و33.61 جنيه للبيع تبعًا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 33.26 جنيه للشراء، و 33.55 جنيه للبيع تبعًا للبنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

سجل سعر اليورو اليوم 33.42 جنيه للشراء، و 33.67 جنيه للبيع تبعًا لبنك cib.

سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 33.44 جنيه للشراء، و 33.66 جنيه للبيع تبعًا لبنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم في مصرف ابوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.55 جنيه للشراء، و 33.66 جنيه للبيع، تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي.