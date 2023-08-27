«ما وراء الطبيعة» معرض جديد للفنانة منى فتحي في مركز الهناجر بالأوبرا

يفتتح الدكتور حمدي أبو المعاطي، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، معرض الفنانة منى فتحي، والذي يحمل عنوان «ما وراء الطبيعة»، وذلك يوم الجمعة المقبل، بمركز الهناجر للفنون بأرض الأوبرا، في تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور عدد من الفنانين.

وقالت الفنانة منى فتحي «أعتبر الألوان وسيلتي للتعبير عن مشاعري وأحاسيسي وكأنها علامات أكتشف بها نفسي أولاً، نوع من البوح عن مكنونها بلا توجيه، حيث تنساب الألوان على المسطح لتصنع إيقاعها الخاص وقصتها الخاصة وفق قوالب تجريدية تسمح بمشاركتها مع المتلقي بلا حواجز».

معلومات عن منى فتحى

ومنى فتحي قامت بدراسات حرة في الفنون الجميلة، ودراسات حرة فنون تطبيقية، وحصلت على منحة التفرغ من وزارة الثقافة 2022، و2023، وشاركت في عدد من المعارض والملتقيات الفنية الجماعية داخل وخارج مصر، وأقامت ستة معارض فردية آخرها معرض رسائل لونية بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا العام الماضي.

ومن المقرر أن يستمر المعرض يومياً من التاسعة صباحاً حتى العاشرة مساءً، حتى يوم 6 سبتمبر.