«يوسف» غاب جسده وحضرت أعماله في معرض «فنون جميلة الإسكندرية».. مات قبل تخرجه

«ويبقى الأثر» كلمتان لخصتا قصة فنان شاب سكندري يدعى يوسف منتصر، طالب بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية والذي توفى بعد تسليم مشروع تخرجه للكلية بقسم التصوير، لتمر أيام على وفاته وتطلق الكلية معرض مشروعات التخرج، فحضرت مشروعاته وغاب هو.

المشهد الحزين تجلى بوجود مشروعات الشاب الراحل في بداية معرض مشروعات التخرج لطلاب قسم التصوير دفعة العام الجامعي 2022 / 2023 الدفعة 61، بمقر الكلية بمنطقة جناكليس، حيث افتتحت الدكتورة دينا مندور، عميد الكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، المعرض بأعمال الطالب والذي أتم جزءا كبيرا من أعمال مشروع التخرج قبل وفاته.

الكلية تواسي أسرة الطالب الراحل

وقالت الدكتورة هويدا السباعي، رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، إن عميدة الكلية التقت بوالدته وقدمت لهم العزاء والمواساة، كما أثنت على أعماله ومستواه الفني المتميز، مضيفة في تصريحات لـ«الوطن»، أن الكلية حرصت على افتتاح المعرض بأعمال الطالب تكريما له وعزاء لأسرته.

قصة وفاة طالب فنون الإسكندرية

فيما شكرت والدة الطالب، إدارة الكلية على إتاحة أعمال نجلها ضمن معرض مشروعات التخرج، مؤكدة لـ«الوطن» أن ابنها كان فنانا رائعا، ورحل قبل أن يرى أعماله معلقة بالكلية والكل يشيد بها، موضحة أن نجلها توفي إثر سقوطه من دراجة نارية في شهر رمضان الماضي.