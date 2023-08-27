مؤشرات البورصة ترتفع في بداية التداولات.. 9 مليارات جنيه مكاسب سوقية

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا في بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد 27-8-2023، وسط مكاسب سوقية 9 مليارات جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.91%، في مستهل التعاملات عند مستوى 18373.41 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.59% عند مستوى 3723.85 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.68%

وأظهرت أخبار البورصة المصرية ارتفاع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.68%، عند مستوى 5480.51 نقطة.

قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة نحو 501.9 مليون جنيه، من خلال التداول على 121.7 مليون سهم، عبر تنفيذ 18.749 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 9 مليارات جنيه، مسجلًا في نهاية الجلسة 1.248 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة.

وكان أحمد عبد الرحمن الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد، قد بدأ عمله اليوم الأحد بعد تعيينه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3259 لسنة 2023 رئيساً لمجلس ادارة البورصة المصرية لمدة عام، وذلك بمقابلة العاملين بالبورصة، تبعه عقد لقاء مع المديرين والقيادات التنفيذية.