معلومات عن أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين أحمد عبدالرحمن الشيخ على، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام، اعتبارا من 26/8/2023.

وترصد الوطن، السيرة الذاتية لرئيس البورصة الجديد والمناصب التي شغلها، كالتالي:

مناصب شغلها أحمد الشيخ رئيس البورصة الجديد

نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ عام 2022.

نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية وعضو مجلس إدارة شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) في عام 2018

عضو مجلس إدارة شركة إى جى أي تى للخدمات التقنية (EGIT) في عام 2018

عضو مجلس إدارة شركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق الماليةعضو مجلس إدارة صندوق حماية في عام 2018

- من أبريل 2018 - ديسمبر 2018: رئيس قطاع الرقابة على التداول بالبورصة المصرية ومساعد رئيس البورصة لشئون السوق.

- من سبتمبر 2013 إلى أبريل 2018: رئيس قطاع العضوية بالبورصة المصرية ومساعد رئيس البورصة لشئون السوق

- من يونيو 2011 - سبتمبر 2013: رئيس قطاع العضوية بالبورصة المصرية ومساعد رئيس البورصة لشئون السوق

- من 2005 - 2011: المشرف على الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول بالهيئة العامة للرقابة المالية ومساعد نائب رئيس الهيئة

- من 2003 - 2005: مدير عام إدارة عمليات السوق بالبورصة المصرية.

- من 1999- 2003: مدير إدارة عمليات السوق بالبورصة المصرية.

- من 1997 - 1999: إدارة متابعة ومراقبة التداول بالبورصة المصرية.

- من 1996 -1997: مشرف بشركة مصر للمقاصة.

الخبرات في مجال التدريس

محاضر بالجمعية المصرية للأوراق المالية (ECMA) لتأهيل منفذي العمليات ومديري الحسابات والمراقبين الداخليين للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

محاضر بالبورصة المصرية داخلياً وخارجياً.

الخلفية العلمية والأكاديمية

ماجستير إدارة الأعمال تخصص أسواق مال من الأكاديمية العربية عام 2002.

- دبلوم أسواق المال الأكاديمية العربية عام 2001.

- دبلوم استثمار وتمويل جامعة عين شمس عام 2000.

- بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة جامعة عين شمس عام 1992.