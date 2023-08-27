أسعار الأسماك اليوم الأحد 27-8-2023 في الأسواق.. البلطي بـ60 جنيها

استقرت أسعار الأسماك اليوم الأحد 27-8-2023 في الأسواق، ويرجع سبب ذلك إلى التوازن القائم بين العرض والطلب في ظل وفرة كميات كبيرة من المعروض، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة وفقاً لما صرح به محمد كمال، عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية.

أسعار السمك البلطي

وأضاف أن أسعار الأسماك اليوم الأحد 27-8-2023 في الأسواق تتراوح ما بين 20 و 60 جنيها بالنسبة للسمك البلطي، فيما يتراوح سعر فلية البلطي ما بين 40 و 190 جنيها، وقشر البياض ما بين 80 و 120 جنيها، والقراميط ما بين 30 و50 جنيها.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وتابع أن سعر الثعابين يتراوح اليوم الأحد ما بين 50 و 200 جنيها والمكرونة السويسي ما 70 و95 جنيها، كما يتراوح سعر السبيط والكاليماري ما بين 180 و290 جنيها، فيما يتراوح سعر الكابوريا ما بين 40 و200 جنيها.

وأوضح أن سعر البربون يتراوح اليوم في الأسواق ما بين 40 و 60 جنيها، والدنيس ما بين 100 و 160 جنيها، أما عن سعر الجمبري يتراوح اليوم الأحد ما بين 180 و290 جنيها، والبوري ما بين 80 و100 جنيها فيما يتراوح سعر السمك الوقار ما بين 80 و 120 جنيها والقاروص ما بين 60 و140 جنيها، وبالنسبة لسعر السردين يتراوح ما بين 35 و75 جنيها.