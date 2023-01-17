أسعار الأسماك اليوم في المحافظات.. الجمبري بـ70 جنيها

كشف كرم الشامي عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، عن أسعار الأسماك البحرية والنيلية، وفقا لما هو متداول اليوم الثلاثاء، موضحًا أن بعضها شهد تراجعا ملحوظًا، وبعض الأنواع شهدت استقرارا.

أسعار الأسماك اليوم بالمحافظات

وأوضح "الشامي"، في تصريح خاص ل"للوطن"، أن أسعار الأسماك اليوم بالمحافظات، جاءت كالتالي:

استقر سعر السمك البلطي ما بين 22 إلى 36 جنيهًا للكيلو وفقا للحجم.

البوري «الطوبار» تراوح من 31 إلى 60 جنيها للكيلو بتراجع ثلاثة جنيهات.

سعر أسماك الكابوريا 38 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البياض 56 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك البوري من 34 حتى 64 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البليمي 35 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك «المبروك» 23 جنيهًا للكيلو.

سعر القراميط البيضاء 14جنيهًا للكيلو، بتراجع قددره جنيه واحد.

سعر القراميط 13جنيهًا للكيلو، بتراجع جنيهين لكل كيلو.

سعر الجمبري الأحمر 70 جنيهًا للكيلو ذات الحجم الصغير، بتراجع بلغ 5 جنيهات لكل كيلو.

سعر الجمبري 240 جنيهًا للكيلو الحجم الكبير.

سعر كيلو اللوت 85 جنيهًا للكيلو.

سعر أسماك القاروص 145جنيهًا، وسط تراجع بلغ جنيهين لكل كيلو.

أسعار الأسماك اليوم بالمحافظات الثلاثاء

وأضاف «كرم»، أن أسعار الأسماك اليوم بالمحافظات، أن حركة تداول البيع للأسماك اليوم جيدة للغاية وسط تراجع العديد من أنواعها والمعروضة في محافظات مصر.

سعر سمك موسى 85 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك الدنيس 57 جنيهًا للكيلو، بتراجع قدره ثلاثة جنيهات لكل كيلو.

سعر سمك الحبار 142 جنيهاً للكيلو، وسط تراجع بلغ ثلاثة جنيهات لكل كيلو.

سعر السردين 42 جنيهًا للكيلو.

سعر الثعابين السمكية 138 حتى 155جنيهًا للكيلو، بتراجع جنيهين لكل كيلو.

سعر سمك الوقار 145جنيهاً للكيلو.

سعر السمك البربوني 60 جنيهاً للكيلو.

وفي شمال سيناء، قال عماد حجاب أحد تجار الأسماك، بسوق المحاسنة بوسط العريش، إن سعر السردين انخفض إلى 25 جنيها للكيلو الواحد، معللًا، السبب في كثرة المعروض في أسواق المدينة، وسيارات الباعة الجائلين، الذين يرتضون بأقل هامش ربح.