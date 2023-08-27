رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط 2954 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:50 ص | الأحد 27 أغسطس 2023
الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني

شنت الأجهزة الأمنية حملات موسعة على الطرق، ما أسفر عن ضبط 2954 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وتحرير 721 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، فضلا عن رفع 77 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

تكثيف الحملات المرورية

وشنت الإدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة، للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، وتم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.

اقرأ المزيد:

تعرّف على عقوبتي عدم تركيب الملصق الالكتروني.. تطبق من سبتمبر المقبل

حقيقة تطبيق عقوبات على مخالفي تركيب الملصق الالكتروني

خبير أمني: الملصق الالكتروني سيكون له دور في تقليل الازدحام المروري

العقوبة تصل للحبس.. تعرف على أماكن وآخر مهلة لتركيب الملصق الالكتروني
بقلم محمد بركات