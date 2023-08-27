ضبط 2954 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية حملات موسعة على الطرق، ما أسفر عن ضبط 2954 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وتحرير 721 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، فضلا عن رفع 77 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

تكثيف الحملات المرورية

وشنت الإدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة، للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، وتم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.