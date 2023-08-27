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مرصد الأزهر يحذر من تداعي الأوضاع الإنسانية والغذائية للاجئي الروهينجا

كتب:

إسراء سليمان ورؤى ممدوح
12:00 م | الأحد 27 أغسطس 2023
مرصد الأزهر

مرصد الأزهر

جددت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة دعوتها للمجتمع الدولي بتجديد التزامه في ظل تداعي الظروف الإنسانية في أكبر مخيم للاجئين في العالم، تزامنًا مع حلول الذكرى السادسة لفرار ما يقرب من 700 ألف لاجئ روهينجي من ميانمار إلى بنجلاديش بسبب الاضطهاد وأعمال العنف ضدهم.

ارتفاع معدلات سوء التغذية

كما ذكرت مفوضية اللاجئين أنّ التراجع الحاد في التمويل أجبر مقدمو المساعدة الإنسانية على حَصْر الاهتمام في الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا، ما تسبب في تقليص المساعدات الغذائية، وهو ما أثار المخاوف بشأن ارتفاع معدلات سوء التغذية وعمالة الأطفال والعنف على أساس النوع.

المساعدات المقدمة للاجئي الروهينجا

وبهذه المناسبة، يجدد مرصد الأزهر مناشداته للمجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود لضمان عودة كريمة ومستدامة لشعب الروهينجا إلى وطنه ميانمار، كما يوجه المرصد نداء عاجلاً للفاعلين الدوليين بإعادة النظر في المساعدات المالية المقدمة للاجئين الروهينجا.

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