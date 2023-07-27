مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يوضح طرق معرفة تعرض الطفل للعنف

قالت مريم عبد الجواد، الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن هناك بعض الطرق والسلوكيات التي يفعلها طفلك تبين إذا تعرض طفلك للعنف الجسدي أو النفسي.

سلوكيات تعرض الطفل للعنف منها العصبية

تابعت الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال لقاء تليفزيوني عبر برنامج «البيت» المذاع على قناة «الناس»، بأن من السلوكيات الظاهرة لتعرض طفلك للعنف منها الضرب أو تكسير الأشياء، العصبية المفرطة، الصوت العالي، موضحة أن العصبية المفرطة بالأطفال تدل على عقد نفسية وأزمات قوية بداخلهم ويجب على الآباء السيطرة عليها ومناقشتهم ومحاولتهم تقليل ذلك الفعل.

التنمر مصدر خفي للتأثير في صحة طفلك

أضافت: «هناك مصدر خفي مثل التنمر وعند ممارسته على طفلك بمختلف الأشكال يدل على إصابته بعقد نفسية ويستمر معه ذلك حتى مرحلة البلوغ بل يزداد مما يؤثر بالسلب عليه وعلى غيره وقد يتسبب هذا النوع من العنف، في خلق شخصية تشعر دائما بالوحدة ويعتقد أنه يقع عليه اللوم بطريقة ما، وقد يتسبب أيضا في أن يكون هذا الطفل دائما ما يشعر بالخجل من نفسه ومن تصرفاته».