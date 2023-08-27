تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته الصيدلانية وابنتيهما في الغربية

قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، تأجيل أولى جلسات محاكمة الصيدلي «أحمد. ع» المتهم بإنهاء حياة زوجته الصيدلانية منى السروج، وابنتيه «زينة» و«جميلة» خنقا، داخل منزلهم بدائرة قسم أول طنطا لحين انتداب محام مع المتهم.

اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعد إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بأزمة نفسية نتيجة تراكم الديون عليه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا، يفيد بورود بلاغ، بالعثور على 3 جثامين داخل شقتهم السكنية الكائنة بشارع الحمزاوي التابعة لقسم أول شرطة طنطا، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن الجثث تخص كلا من صيدلانية تدعى منى السروجي، تبلغ من العمر 42 عاما، وابنتيها زينة أحمد، 17 عاما، طالبة بالمرحلة الثانوية، وجميلة أحمد، 7 سنوات، بالصف الثاني الابتدائي، وعثر عليها ملقاه في صالة الشقة السكنية، وجرى تشييع جثامين الضحايا ودفنها بمقابر العائلة.

ضبط المتهم

وتم القبض على الزوج المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة، وأنه حاول التخلص من نفسه عن طريق فتح الغاز في الشقة لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة، بعد أن امتلاءت الشقة بالغاز، وتركهم وغادر منصرفا، وبعد استيفاء أوراق القضية إحالتها النيابة العامة الي المحكمة المختصة والتي أصدرت قرارها المتقدم.