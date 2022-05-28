استئناف محاكمة أم بتهمة إغراق طفلتها في برميل مياه انتقامًا من الزوج

تستأنف محكمة جنايات الفيوم المُنعقدة بالدائرة الرابعة، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبد الغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، اليوم السبت، محاكمة «لمياء.م.ع»، والمتهمة بقتل ابنتها «فاطمة.أ.م.ع»، 7 سنوات، حيث أغرقتها في برميل مياه حتى الموت.

المحكمة رفضت رد الدائرة

وكان محامي المتهمة قد طالب برد هيئة الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الفيوم ونقل القضية إلى دائرة أخرى، فيما تم رفض طلبه لعدم تحقق أي من أسباب الرد في القضية.

قتل الطفلة أمام شقيقتيها

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوليو المُنقضي، حينما قررت الأم إنهاء حياة ابنتها بدم بارد أمام شقيقتيها، حيث أغرقتها في برميل مياه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم أخرجتها من البرميل وألقت جثتها في الأرض أمام شقيقتيها، انتقاماً من زوجها الذي كان دائم التهديد لها بالزواج عليها من أخرى لعدم قدرتها على إنجاب الذكور.

كانت تمر بأزمة نفسية

وقال الدكتور ياسر حجاج محامي المتهمة بقتل ابنتها، في الجلسات الماضية، إن الأم المتهمة كانت تمر بأزمة نفسية وتخضع لعلاج لدى أحد الأطباء النفسيين لمرورها بحالة اكتئاب وإصابتها بمرض نفسي إثر تهديد زوجها الدائم لها بالزواج عليه نظراً لإنجابها 3 فتيات وعدم إنجاب ذكور.

لجنة نفسية تحملها المسؤولية

وجرى عرض الأم المتهمة على لجنة نفسية والتي أقرت صحة قواها العقلية والنفسية، وأكدت أن الأم مسؤولة عن ارتكابها الجريمة مسؤولية كاملة.

الأب في انتظار حكم المحكمة

وينتظر زوج المتهمة ووالد الطفلة المجني عليها حكم المحكمة على زوجته، تجدر الإشارة إلى أن الواقعة محرر عنها المحضر رقم 25388 جنايات طامية لسنة 2021 ومقيدة برقم 1629 كلي الفيوم.