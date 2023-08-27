حبس صاحب مصنع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أبو النمرس

ألقت مباحث أبو النمرس القبض على صاحب مصنع لحوم غير مرخص وغير صالحه للاستخدام الآدمي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

صاحب مصنع لحوم غير مرخص

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث بالجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، بالقبض على صاحب مصنع لحوم غير مرخص وغير صالحة للاستخدام الآدمي بمعرفة المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث أبو النمرس والقوة المرافقة له، ويدعى «ر.س» 40 سنة لقيامه بإدارة مصنع لحوم غير مرخص وغير صالحة للاستخدام الآدمي بزاوية أبومسلم بدائرة القسم، وضبط نحو 5 أطنان دهون حيوانية دون أي بيانات، و4 أطنان عجينة كفتة وحواوشي منتهية الصلاحية، وطني مفروم دواجن غير مطابقة للمواصفات، وطن هياكل دواجن، وتحفظت القوات على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.