المنوفية: تشميع مصنع غير مرخص لتصنيع لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة

أعلنت مروة زهران، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، ضبط مصنع غير مرخص لفرم وتصنيع اللحوم بإحدى قرى مركز شبين الكوم، موضحة نجاح حملة المركز في ضبط ما يزيد عن 100 كجم لحوم متنوعة «كبدة، لحوم مفرومة، لحم بلدي» بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج السلخانة وأخرى مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تشميع المصنع ومصادرة أكثر من 100 كجم لحوم متنوعة

وأوضحت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، أنه جرى تشميع وغلق المصنع والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأن ذلك خلال حملة مسائية مكبرة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والتأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها، مؤكدة أن ذلك أيضا في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية بتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف علي مدي صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين.