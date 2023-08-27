مصرع طفلة وشقيقها غرقا في نهر النيل بالجيزة

لقيت طفلة وشقيقها مصرعها غرقا في نهر النيل بالصف في الجيزة، تم انتشالهم بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ من الأهالي

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، يفيد فيه تلقيه بلاغًا من الأهالي بمصرع طفلة وشقيقها غرقا في نهر النيل بدائرة القسم.

على الفور انتقل النقيب أحمد عز أبو خطوة معاون مباحث القسم والقوة المرافقة له، وبالانتقال تم التقابل مع سائق 35 سنة وبسؤاله أفاد بـنه أثناء جلوسه هو وأولاده على شاطئ النيل بمنطقة مخر السير بدائرة القسم، انزلقت قدم نجلته 5 سنوات، فقفز ورائها لإنقاذها فسقط نجله الثاني 8 سنوات، ولم يستطيع إنقاذ نجليه بعد أن جرفهما التيار.

جر انتشال الجثتين بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.