برلماني يكشف سبب تأخر الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء

ما زال قانون التصالح في مخالفات البناء حديث الساعة بين المواطنين في الشارع كونه الإطار القنوني المنظم والمقنن لما يقرب من 3 ملايين وحدة ومنزل تم بناؤهم بطريقة عشوائية وذلك بما يحافظ حق الدولة ويراعي مصلحة المواطن.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وعلى رغم مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء والموافقة عليه من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي إلى أن القانون ظل عالقا ولم يخرج بصيغته النهائية ولم يعرض على الجلسة العامة بعد طلب الحكومة في إجراء تعديلات على القانون وبالتالي لم يتمّ مناقشته.

وقال النائب محمود الصعيدي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لـ«الوطن» إن سبب تأخر مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء خلال دور الانعقاد الماضي لمجلس النواب هو انشغال المجلس بإصدار تشريعات وقوانين من شأنها أن تجذب الاستثمارات وتحفز العملة الصعبة بالمصرف المصري وأبرزها قانون الاستثمار.

مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء يتطلب الكثير من المناقشات المستفيضة لوضع إطار نهائي ومرضي لكافة الأطراف.

واختتم عضو مجلس النواب حديثه مؤكدا على أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون أولى أولويات الانعقاد المقبل للمجلس والمنتظر انطلاقه خلال الأسابيع المقبلة.