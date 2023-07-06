أبرز تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. يناقشه «النواب» خلال أيام

أبدى مجلس النواب استعداده لمناقشة تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتحديد الرسوم، وفقًا لشروط التصالح في القانون الجديد، ويترقب الكثير من المواطنين جلسات مجلس النواب المنتظرة لمناقشة التعديلات.

قانون التصالح

وترصد السطور التالية أبرز تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، المنتظر أن يناقشها مجلس النواب خلال الجلسات المنعقدة في الأيام المقبلة، ووفقا للتعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، كما يلي.

تعديلات قانون التصالح

- إعطاء مزيد من التسهيلات أمام المخالفين للتصالح في مخالفات البناء.

- تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية.

- سيتمّ تشكيلها بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز وفقا للاختصاص.

- تختص هذه اللجان بفحص الطلبات والمستندات المقدمة والبت فيها.

- يحق للجنة طلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المقررة في القانون الجديد.