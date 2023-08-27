أستاذ دراسات بيئية: الحيوانات لها دور كبير في الحفاظ على التوازن الطبيعي

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن الحيوانات لها دور كبير في الحفاظ على التوازن البيئي أو اختلاله، لأنها عبارة عن رابطة تربط الكائنات الحية ببعضها البعض، وتسمي بالسلسلة الغذائية، لافتا إلى أنها تبدأ من الكائن الحي المنتج للغذاء مثل النبات، الذي يتغذى عليه الحشرات، وتتغذى بعض الحيوانات على الحشرات، وبالتالي فهي منظومة تشبه السلسة.

وأوضح أستاذ الدراسات البيئية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن كلاب وقطط الشوارع التي انتشرت بكثرة، تسببت في حدوث خلل للنظام البيئي، لأنها لا تتغذى على فرائسها (غذائها الطبيعي) وتأكل الطعام الذي يتم إلقاؤه في الشارع، مما يجعل أعداد الفريسة تتزايد فتخل بالتوازن البيئي، مشيرا إلى أن نقل كائن حي من موطنه الطبيعي الأصلي يسبب خلل في التوازن البيئي.

أسباب حدوث اختلال في التوازن البيئي

وأضاف «سمعان»، أن الكائنات الحية يجب أن يكون عددها ثابتا لا تزيد ولا تقل للحفاظ على النظام البيئي وعدم حدوث كوارث بيئية، مشددا على أن أسباب حدوث اختلال في التوازن البيئي هو الصيد الجائر الذي يقوم به الإنسان، واستخدام الفلاح للمبيدات الحشرية التي تقتل الحشرات، وإلقاء الطعام بكثرة في الشوارع، والتلوث الصناعي الذي يتسبب في موت الكثير من الكائنات.