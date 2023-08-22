العثور على 86 سلحفاة على ساحل العريش.. و«البيئة» تعيدها للبحر (صور)

عثر أهالي العريش على عددا كبير من السلاحف الصغيرة، منتشرة على شاطئ البحر، بعد خروجها من بيضات كانت في منطقة زلفية بجوار المياه، على طوال الساحل بالمساعيد غرب مدينة العريش، وأبلغو شئون البيئة التي حضرت إلى المكان.

خروج السلاحف أمر طبيعي

وقالت رضوى شاهين، مدير شؤون البيئة بشمال سيناء في تصريحات لـ«الوطن» إن خروج السلاحف في هذا التوقيت طبيعي بسبب عملية التكاثر والتزاوج التي تتم، موضحة أنه تم تشكيل فريق من البيئة، لإعادتها إلى البحر مرة أخرى.

80 سلحفاة

وأضافت «شاهين» أنه تم العثور على 6 سلاحف صغيرة بساحل الشيخ زويد، وتم إعادتها إلى المياه، وبذلك يكون إجمال العدد 86 سلحفاة.

بدورهم تداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي الصور والفيديوهات لحركة السلاحف بشكل جماعي بلونها الأسود، في على قدرة وجمال الخالق سبحانه وتعالى، الذي خلق كل شئ وأحسن خلقه.