تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل قسم الوثائق والمكتبات بـ«آداب المنصورة»

يُعد قسم الوثائق والمكتبات والمعلومات من الأقسام المتميزة في كليات الآداب بالجامعات المصرية، إذ يهتم القسم بكل ما جديد بالمعلومات وتكنولوجيا ونظم المعلومات والمكتبات الذكية والأرشفة الإلكترونية لتأهيل الخريجين لسد احتياجات سوق العمل.

بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والثانية للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، تتنوع الدراسة بالقسم وفق تقرير لكلية الآداب جامعة المنصورة، بين تخصصات المكتبات والمعلومات والوثائق بصور تكاملية للوصول إلى خريج قادر على التعامل مع الآليات والتقنيات الحديثة في عصر الثورة الصناعية الرابعة للوصول إلى المعلومات ومصادرها لتحقيق التنمية المستدامة.

رؤية قسم المكتبات والوثائق والمعلومات

تتمثل رؤية القسم في الريادة التميز في تخصصات المكتبات والمعلومات والوثائق بين الأقسام المناظرة له في الجامعات المصرية علمياً وأكاديمياً والإسهام في بناء مجتمع المعرفة وتحقيق استراتيجية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في بناء البشر وقدراتهم الإبداعية والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافة ودعم البحث العلمي.

تتمثل رسالة القسم في تأهيل كوادر علمية متميزة في مجال المعلومات والمكتبات والأرشفة الإلكترونية تتمتع بالمعارف والمهارات والقدرات اللازمة وتحسين جودة التعليم في المجال وبمستوى يتوافق مع تلبية احتياجات سوق العمل وتشجيع الابتكار والابداع في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

فرص العمل المتاحة للخريجين

تشتمل فرص العمل المتاحة لخريجي القسم على العمل في إدارات ومراكز المعلومات في المؤسسات المختلفة والعمل في مراكز المعلومات الحكومية بمختلف أنواعها، والعمل في شركات تكنولوجيا العلومات والإنتر، فضلاً عن العمل في أقسام وإدارات المعلومات بشركات البورصة والاستثمار والمكاتب الاستشارية.