موعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب 2023.. «التعليم العالي» توضح

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف على قطاع التنسيق، أن غدا الإثنين، الموافق 28 أغسطس الجاري، هو آخر موعد لمرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، من تنسيق الجامعات 2023، وذلك وفقا للضوابط والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق الجامعات 2023: مرحلة تقليل الاغتراب 2023

وأكد المشرف على التنسيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا توجد أي قرارات حتى الآن من اللجنة العليا للتنسيق بشأن مد موعد مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2023، منوها إلى أن الموقع الإلكتروني سيغلق باب التسجيل مساء غد الإثنين الساعة السابعة مساءً.

تنسيق الجامعات 2023

وناشد رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب الراغبين في تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات بسرعة التسجيل لرغبة التحويل وفقا للضوابط والقواعد، التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية واللجنة العليا للتنسيق.