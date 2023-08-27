نميرة نجم: أفريقيا الأكثر تضررا من التغيرات المناخية (فيديو)

واصل برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، سلسلة فقراته حول قصص ونماذج نجاح المصريين بالخارج.

عدم اليأس في مواجهة التحديات

وقالت الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة بمنظمة الاتحاد الأفريقي، إن عدم اليأس للتحديات كلها التي يواجهها الشخص في العمل، والاستمرار في العمل الدؤوب بأمانة، يؤدي إلى زيادة في خبرات الشخص، ويبدأ في التقدم شيئا فشيئا، والآخرين المسؤولين من حوله يجدون أنه محل ثقة ومن ثم يبدأ في تلقي عروض أخرى.

وأضافت «نجم»، خلال لقاء خاص عبر «زووم»، أن هناك العديد من التحديات سواء اجتماعية أو قانونية أو على المستوى الدولي، ففي النهاية لا تزال هناك تفرقة بين السيدات والرجال في المناصب، إذ تبذل السيدات أضعاف الجهود التي يقوم بها الرجال لإثبات أنفسهن، ولكن في نهاية الأمر تبقى قدرات الشخص وإمكانياته وتوفيقه من عند الله السبب في الوصول للنتيجة المرجوة التي يتمناها.

أفريقيا أكثر المناطق تضررا من المناخ

وعن اختيارها كمقرر رئيسي لمؤتمر تطوير إعلان كمبالا للهجرة والمناخ، قالت إن الإعلان بدأ من منطقة شرق أفريقيا التي تعد أكثر المناطق تضررا من التغيرات المناخية، إلا أنها تشارك أقل من 4% من هذه الانبعاثات، ولكن آثارها أصبحت ملموسة كبيرة في القارة.