جامعة النيل الأهلية تفوز بالمركز الأول في ريادة الأعمال على مستوى أفريقيا

أعلنت جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل، حصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات الأفريقية في التصنيف العالمي المتعلق بجوائز التميز في ريادة الأعمال والمشاركة لعام 2023، وسط منافسة كبيرة من 400 جامعة على مستوى القارة، لتصبح بعدها الجامعة الريادية الأولى على مستوى قارة أفريقيا في الابتكار وريادة الأعمال، الأمر الذي انعكس وبشكل كبير على الجدارة الريادية للجامعة داخليا وخارجيا كونها واحدة من جامعات الجيل الرابع، ليس فقط في تقديمها لتعليم متميز وبحث علمي متقدم، لكن لأنها تقدم كل ما يدعم فكر ريادة الأعمال وخدمة المجتمع وتطورات السوق، وهي من أهم مواصفات جامعات الجيل الرابع الذي لا يوجد منها في قارة أفريقيا سوى عدد قليل جدا، وبعد كل هذا حققت الجامعة نجاحا مستحقا جديدا بفوزها بالمركز الأول على مستوى الجامعات والمراكز البحثية المصرية، في المحور الثالث من مسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية والخاص بـ«تطور السوق».

محاور المسابقة الخمسة الرئيسية

وشملت محاور المسابقة الخمسة الرئيسية (رأس المال البشري والبحثي، البنية التحتية وتطور بيئة الأعمال، تطور السوق، مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، مخرجات إبداعية)، في ذات السياق حصدت جامعة النيل الأهلية جائزة المركز الأول على مستوى الجامعات الأهلية في نفس المسابقة (MOSAIC) لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في محاور المسابقة الخمسة الرئيسية بالكامل.

ويأتي هذا الفوز المستحق للجامعة بعد مسيرة طويلة من العمل والابتكار وريادة الأعمال التي تقدمها الجامعة، بما ينعكس بشكل إيجابي على تطورات السوق، خاصة وأن الجامعة أنشأت مركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية، الذي ينفذ مبادرة رواد النيل الوطنية، التي يمولها البنك المركزي المصري والبنوك المصرية لخلق نموذج ناجح للحاضنات التكنولوجية، وقد دعم هذا المركز من خلال مبادرة رواد النيل أكثر من 270 شركة ناشئة في مرحلة الحضانة، كذلك دعم أكثر من 730 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، وتجاوز إجمالي الإيرادات للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة نحو المليار جنيه، هذا وقد قامت الجامعة بتدريب وتأهيل أكثر من 14 ألف شاب ليتمكنوا من مهارات الابتكار وريادة الأعمال.

الجامعة قدمت ما يقرب من 1600 وظيفة جديدة لسوق العمل

كما أن الجامعة استطاعت تقديم ما يقرب من 1600 وظيفة جديدة لسوق العمل، وأن خريجيها يمتلكون مهارات حل المشكلات بطريقة البحث العلمي، كما يشارك الطلاب في تنفيذ عدد من المشروعات البحثية الريادية مثل مشاريع آليات الري الحديث والزراعة الذكية والجينوم المصري والذكاء الاصطناعي والمشروعات التي تساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد المصري، كما أن الجامعة تقدم برامج البكالوريوس والدراسات العليا للطلاب في مجالات متنوعة، وقد تم تصميم برامجها القائمة على التكنولوجيا والأعمال التجارية ومراكزها البحثية لتتناول مواضيع وقضايا ذات أهمية حيوية للنمو الاقتصادي، والازدهار بشعب مصر والمنطقة والمشاركة في الأبحاث التطبيقية المتطورة.

وجاء إعلان فوز جامعة النيل الأهلية بالجائزتين في فعاليات الحفل الذي نظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تسلم الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، جائزة المركز الأول على مستوى الجامعات الأهلية من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعدد كبير من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ممن فازوا في المسابقة، كما تسلم الدكتور الحسن الصبري، المدرس بكلية إدارة التكنولوجيا، ومنسق الجامعة في المسابقة جائزة المركز الأول على مستوى الجامعات والمراكز البحثية المصرية في المحور الثالث من المسابقة.

من جانبه أعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، عن سعادته بحصول الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات والمراكز البحثية المصرية في محور تطورات السوق، والمركز الأول على مستوى الجامعات الأهلية في نفس المسابقة (MOSAIC) لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة، في مسابقة شهدت منافسة قوية بين أفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في هذا الصدد.