استشارى طاقة: الفحم والخشب الأسوأ فى الطهى.. وشفط الأبخرة الراكدة من الأماكن المغلقة ضرورة

قال الدكتور مهندس ماهر عزيز، استشارى الطاقة والبيئة وتغير المناخ، إن الطهى باستخدام الفحم يعد من وسائل الطاقة الملوثة التى تؤثر بشكل سلبى على الهواء نتيجة للغازات الدفيئة والصلبة التى تخرج منه.

وأوضح فى حوار لـ«الوطن» أن الغاز الطبيعى من أفضل أنواع الوقود التى يمكن استخدامها فى عملية الطهى، لأنه وقود نظيف صديق للبيئة، لافتاً إلى ضرورة وجود أجهزة تهوية داخل المطبخ لشفط الهواء والأبخرة الراكدة حتى لا تتسبّب فى الاختناق.. وإلى نص الحوار:

ما الأضرار التى يتسبّب فيها الفحم كوقود للطهى؟

- استخدام الفحم بصورته الطبيعية للطهى داخل المنازل ملوث جداً تنتج عنه مخاطر جسيمة، من بينها خروج غاز ثانى أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والغازات الصلبة وأول أكسيد الكربون، لأن عملية احتراق الفحم بصورته الطبيعية حتى إن كان فحماً نباتياً فهو يعتبر خطيراً وملوثاً.

هل الغاز الطبيعى آمن للطهى؟

- الغاز الطبيعى يُعد أنظف أنواع الوقود للطهى، ولكن هذا لا يمنع من وجود بعض الملوثات بداخله، فهو يحتوى على أكاسيد النيتروجين، ولكن بنسبة قليلة جداً تجعله آمناً للاستخدام فى عملية الطهى داخل المنازل.

أيها يفضل استخدامه للطهى، الغاز الطبيعى أم الكهرباء أم الخشب؟ ولماذا؟

- يستخدم البعض خشب الغابات بعد حرقه لاستخدامه للطهى، وهو ملوث جداً وضار، لأن الخشب عند حرقه يكون أشبه بالفحم، وتخرج منه انبعاثات، لذلك يفضل استخدام الغاز الطبيعى، فهو أفضل أشكال الوقود، التى يتم استخدامها داخل البيوت دون أى أضرار أو انبعاثات، سواء كان فى شكل غاز طبيعى أو شكل البوتاجاز، أى الغاز البترولى المسيل، فهو نظيف فى حرقه، ويكون فى شكل أنبوبة.

نسبة الوقود غير الملوث فى مصر مُرضية بفضل إحلال الغاز الطبيعى محل أنبوبة البوتاجاز

هل نسبة الوقود غير الملوث فى مصر مرضية؟

- النسبة مرضية جداً، لأن الأماكن التى لا يصل إليها الغاز الطبيعى تصل إليها أنبوبة البوتاجاز، كما نعمل على إحلال أنبوبة البوتاجاز عن طريق الغاز الطبيعى.

ما أهمية وسائل التهوية داخل المطابخ؟

- وسائل التهوية أمر مهم جداً لا يمكن إهماله، فلا بد من وجود مروحة لشفط الهواء أو الأبخرة الراكدة من الأماكن المغلقة، مثل المطابخ، لأن المطابخ التى لا تحتوى على أى شباك أو وسيلة للتهوية سيئة جداً، سواء كان يتم استخدام البوتاجاز أو الغاز الطبيعى أو جميع وسائل الوقود، ويتم الطبخ لفترة طويلة باستخدام الوقود الملوث فى المطابخ الصغيرة سيئة التهوية يتعرّض السكان لمجموعة من الملوثات، مما يضر بصحتهم.

كيف تؤثر وسائل التهوية على جودة الهواء؟

- لها تأثير كبير على جودة الهواء، فعدم وجود تهوية كافية فى المكان يتسبب فى تآكل جودة الهواء الداخلى، ونكون فى حاجة شديدة للتهوية، وإلا سيحدث اختناق لأى شخص داخل هذا المكان المغلق، كما تتأثر جودة الهواء داخل المطبخ بعدة عوامل، مثل نوع وقود الطهى وطريقة الطهى، ومثل القلى والغليان ونوع الطعام وموقد الطهى ونوع وهيكل الغرفة وظروف التهوية والظروف الجغرافية والأرصاد الجوية ووقت التعرّض وسوء التهوية.

هل استخدام أكثر من مصدر للوقود يكون ملوثاً أم لا؟

- لا بد من استخدام نوع واحد يكون من أنظف أنواع الوقود بأن يكون مصدره أسطوانات غاز البترول المسيل أو الغاز الطبيعى، فهما بمثابة أفضل أنواع الوقود للطهى داخل المنازل.

ما البدائل الآمنة كالغاز الطبيعى؟

- يوجد عدد من البدائل التى يمكن استخدامها فهى قريبة جداً من الغاز الطبيعى، مثل غاز البترول المسال، الإيثانول والميثانول كل هذه البدائل آمنة وغير ملوثة للبيئة.

كيف تلعب انبعاثات الطهى دوراً فى التأثير على التغيرات المناخية؟

- انبعاثات الطهى إذا صدرت عن حرقها غازات دفيئة صاعدة إلى الهواء، مهما كانت قيمتها صغيرة، فهى تتجمّع وتتصاعد إلى طبقات الجو العليا، مما يؤثر على جودة الهواء والغلاف الجوى، فتؤثر بالسلب على التغير المناخى.

ما الحل الأمثل تجاه انبعاثات الطهى؟

- باستخدام الوقود النظيف والطاقة المتجدّدة مثل الغاز الطبيعى والبعد عن الوقود الملوث الذى تتصاعد منه الغازات الدفيئة الضارة، والتخلص التدريجى من استخدام أنواع الوقود الملوثة، مثل الفحم والكيروسين، وضرورة الحرص على وجود أجهزة تهوية داخل المطبخ سواء مروحة أو شفاط أو شباك للتخلص من الهواء الراكد، وضرورة اعتبار نشر الوعى بين شاغلى المنزل حول المخاطر الصحية لأبخرة الطهى أمراً حتمياً ومهماً قد يدفع إلى فهم هذه المخاطر، وضرورة اعتماد أساليب وتقنيات طهى فعّالة تُقلّل إطلاق الأبخرة من خلال تقليل مدة الطهى عن طريق استخدام أوانى الضغط الكهربائية.

استخدام البوتاجاز الكهربى

تؤثر الأماكن عديمة التهوية على الراحة الحرارية، لأن الطهى فى أماكن مغلقة يتسبّب فى ارتفاع درجة الحرارة داخل المكان، بالإضافة إلى أنها تؤثر على الصحة والأداء البشرى. والطهى عن طريق البوتاجاز الكهربى ليست له أضرار مطلقاً، بل هو آمن، وهو منتشر جداً، ويستخدمه الغرب، بالإضافة إلى وجود بيوت كثيرة فى مصر تستخدمه.