«الإفتاء» تكشف مقومات تأسيس منزل الزوجية.. التشاور والتراضي أبرزها

يعد الزواج أساس تكوين الأسرة، ومن خلال الزواج تتحقّق العديد من الأمور الهامّة، منها تنظيم أمور الحياة، وتحقيق الحياء، والحصول على الاستقرار والراحة والأمن، وتحقيق الطهارة والعفة، وتربية أجيالٍ على الخير والصلاح، وفي ذلك الوصول إلى الرقي بالمجتمع والأسرة.

المقومات المهمة لتأسيس منزل الزوجية

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، المقومات الهامة لتأسيس منزل الزوجية وفق الشرع، لافتة إلى أنّ تأسيس منزل الزوجية ينبغي أن يبنى على التراضي والتشاور، وفق قدرات كل من الزوجين، مشددة على أنّ المسكن هو في الأصل وسيلة لبناء حياة جديدة، ليبدأ كل فرد في أداء رسالته، وليس غاية في حد ذاته.

الحكمة من تشريع الزواج

وشرع الله -تعالى- الزواج للعديد من الفوائد والمنافع التي تتحقّق به، وفيما يأتي بيان البعض منها:

- اتباع أوامر الله تعالى، وأوامر الرسول صلّى الله عليه وسلّم، حيث قال الله تعالى: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً).

- تحقيقٌ السعادة في الحياة الدنيا والحياة الآخرة.

- الاقتداء بالرسل عليهم السلام، حيث إنّ الزواج كان من السنن الخاصة بهم، كما أنّ الزواج من أحكام الشرائع التي أُرسلوا بها.