وزير الإنتاج الحربي: نُصنع 6 فئات من الأجهزة المنزلية بجودة عالية و«عمر طويل»

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في شركة حلوان للأجهزة المعدنية «مصنع 360 الحربي» في تصنيع منتجات مدنية تلبي مطالب الأسرة المصرية من الأجهزة المنزلية تحت مسمى «لونج لايف»، نظرًا لأنها منتجات تتميز بالعمل الطويل، لافتًا إلى أنّ المهمة الأساسية للمصنع هي المساهمة في تلبية احتياجات القوات المسلحة من كباري المواصلات حمولة 70 طنا.

منتجات الأجهزة المنزلية

وأضاف وزير الإنتاج الحربي، في تصريحات له على هامش تفقده «مصنع 360 الحربي»، أنّ الشركة تضم 5 خطوات لإنتاج للسخانات بسعات «5 و10 لترات»، وبوتاجازات 3 و4 و5 شعلة سواء التقليدي منها، أو المطورة، وخط إنتاج الثلاجات بجميع السعات، والديب فريزر، والتكييفات 1.5 و2.25 و3 حصان.

وأوضح الوزير، أنّ مصنع «360 الحربي»، يُنتج نوعين من الغسالات، الأولى هي للتحميل العلوي سعة 10 كيلوجرامات، والأخرى للتحميل الأمامي بسعة 7 كيلوجرامات.

وشدد الوزير على حرص الوزارة عبر تصنيعها الأجهزة المنزلية على التخفيف عن كاهل المواطن المصري ودعم الاقتصاد الوطني، حيث تصل نسبة المكون المحلي في بعض هذه المنتجات إلى 100%.

مبادرات رئاسية

وأوضح أنّ الشركة تشارك في تنفيذ المشروعات القومية، والمبادرات الرئاسية، مثل «حياة كريمة»، فضلا عن تجهيز وتأثيث مشروعات الإسكان البديل، مثل «الأسمرات، أهالينا، المحروسة، بشاير الخير»، إضافةً إلى المشاركة في مشروع حقل ظهر.

ولفت إلى تعاون الشركة مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي، مثل مشروع «مصري – سعودي» لتشغيل وحدة إنتاج الفريون، وتعاون «مصري – صيني» لإنتاج الجراجات الذكية، حيث يجري التعاقد مع عدة جهات لتوريد (11) جراجا مزدوجا، جراجين ثلاثي متعدد الطوابق، وهذه الجراجات تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات.

معارض بيع المنتجات المدنية

وأكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث باسم الوزارة، أنّ منتجات الشركة المدنية متاحة بجميع معارض ومنافذ البيع الخاصة بالإنتاج الحربي بمختلف المحافظات، ويتم المشاركة في المعارض التي تُقام بالنقابات والجامعات ومقار المحافظات، كما تشارك منتجات الشركة في العديد من المعارض المحلية.