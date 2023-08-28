رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عادة خاطئة تؤدي إلى تلف بطارية الهاتف.. توقف عن فعلها فورا

كتب:

شروق مراد
10:43 ص | الإثنين 28 أغسطس 2023
شحن الهاتف عن طريق اللاب توب

شحن الهاتف عن طريق اللاب توب

شحن الهاتف عن طريق الكمبيوتر أو «اللاب توب»، باستخدام كابل «USB»، من العادات الخاطئة، التي تؤثر على الهاتف بشكل سلبي، وتقلل العمر الافتراضي للبطارية، لأنها تستغرق وقت أطول في شحن الهاتف، بالإضافة إلى تسهيل التحكم في هاتفك، عن طريق برامج التحكم الخفية، وينصح باستخدام الشاحن العادي، لتفادي كل هذه الأخطاء.

ولمزيد من التفاصيل عن مخاطر شحن الهاتف عن طريق الكمبيوتر أو «اللاب توب»، اضغط هنا

 

اقرأ المزيد:

مخاطر شحن الهاتف عن طريق الكمبيوتر أو «اللاب توب».. أضرار بالغة احذرها

احذر شحن الهاتف وفتح الراوتر طوال الليل.. 7 مخاطر يجهلها المستخدمون

أضرار شحن الهاتف أثناء النوم طوال الليل.. 6 نتائج كارثية

ابتكار بطارية جديدة يمكنها شحن الهاتف في 60 ثانية.. «طفرة علمية»

هل «فيسبوك» يقلل من شحن بطارية الهاتف؟.. خبير تكنولوجي يوضح
بقلم شروق مراد