عادة خاطئة تؤدي إلى تلف بطارية الهاتف.. توقف عن فعلها فورا
كتب:
شروق مراد
10:43 ص | الإثنين 28 أغسطس 2023
شحن الهاتف عن طريق اللاب توب
شحن الهاتف عن طريق الكمبيوتر أو «اللاب توب»، باستخدام كابل «USB»، من العادات الخاطئة، التي تؤثر على الهاتف بشكل سلبي، وتقلل العمر الافتراضي للبطارية، لأنها تستغرق وقت أطول في شحن الهاتف، بالإضافة إلى تسهيل التحكم في هاتفك، عن طريق برامج التحكم الخفية، وينصح باستخدام الشاحن العادي، لتفادي كل هذه الأخطاء.
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