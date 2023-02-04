هل «فيسبوك» يقلل من شحن بطارية الهاتف؟.. خبير تكنولوجي يوضح

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي لا غنى عنها لمعظم سكان العالم، وفي أحيان كثيرة يرى بعض الأشخاص أن الهاتف المحمول بلا قيمة بدون الاتصال بالإنترنت أو وجود تطبيقات مختلفة عليه تتيح التواصل مع الآخرين، ولكن ما لا يعلمه الكثير من المستخدمين، أن هناك تطبيقات تستنزف بطارية الهواتف وينتهي شحنها بسرعة كبيرة.

وتطبيق «فيسبوك»، من الممكن أن يساهم في استنزاف شحن بطاريات الهواتف، وهو ما يعرف باسم عملية باسم «الاختبار السلبي»، كذلك قد يقل شحن البطارية إذا واجه المستخدم مشكلة في تشغيل بعض التطبيقات، مثل كيفية تحميل صورة، وذلك وفق ما أوضحه جورج هايوراد، الخبير في البيانات والموظف السابق في شركة «ميتا»، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».

هل فيسبوك يقلل من شحن بطاريات الهواتف؟

وفي هذا الصدد، قال المهندس أحمد طارق، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، إنّ تطبيق «فيسبوك»، يستهلك شحن بطارية الهاتف بنسبة كبيرة، حيث يحتاج إلى العديد من الأذونات، لأنه يفتح معه تطبيقات أخرى مثل، الكاميرا، الصوت، الميكروفون، دون علم الشخص بذلك.

كما أنه أوضح أن تلك الأذونات تعمل طوال الـ«24» ساعة، لمراقبة الهاتف وتحليل الكلام الذي تسمعه شركات التكنولوجيا عن طريق الذكاء الاصطناعي، وهو ما يظهر جليًا عندما يبدأ الشخص في التحدث مع أصدقائه عن رغبته في شراء سيارة أو هاتف معين، فإنه يجد على تطبيق «فيسبوك»، أو أي تطبيق لشركة «ميتا»، إعلانات مختلفة متعلقة بالموضوع الذي أشار إليه مسبقًا، وهو الأمر الذي يستهلك شحن البطارية بطريقة كبيرة.

طرق الحفاظ على شحن البطارية لفترة طويلة

وأضاف خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، لـ«الوطن»، أنّ الحل الأمثل للحفاظ على شحن البطارية لفترة طويلة، هو أن يحمل الشخص تطبيقات محددة تتحكم في إلغاء الأذونات أو الإشعارات المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، وفتحها فقط في الوقت الذي يرغب فيه الشخص.

وأوضح «طارق» أنه من أبرز تلك التطبيقات، «cam block» و«mic block»، وهما يعالجان الأذونات التي تُفتح بدون علم المستخدم بذلك، وكذلك تطبيق «cpu caller master»، الذي يعالج بطارية الهاتف ويقلل من حرارتها.