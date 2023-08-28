«ميتا» تقدّم 6 نصائح لصناع المحتوى الطموحين على Instagram

قدّمت قائد شراكات المبدعين في ميتا الشرق الأوسط، مون باز، نصائح لصنّاع المحتوى على إنستجرام، لبدء نشاطك أو مساندة صانعي المحتوى، أولها نشر محتوى أصلي، وتجنب إعادة تحميل المحتوى الموجود بالفعل على Instagram أو نشر محتوى غير أصلي أو مجمع موضحة أنّه إذا رأيت Reel أو منشورا تعتقد أنّ متابعيك سيحبونه، فيمكنك مشاركته في قصتك باستخدام زر المشاركة، كما قدّمت الخبيرة مجموعة نصائح أخرى، كما يلي.

ضع استراتيجية محتوى جذابة

تأكد من استخدام مجموعة متنوعة من الطرق التي يمتلكها Instagram، مثل Reels وStories وFeed وLive، للتعبير عن نفسك بشكل إبداعي، ووضع استراتيجية محتوى تحافظ على تفاعل جمهورك، وفيما يلي بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند إنشاء المحتوى، كما يلي.

Reels

تتم إعادة مشاركة أكثر من مليار Reels عبر الرسائل المباشرة على Instagram كل يوم، ويمكنك إنشاء Reels مسلية وقابلة للإعادة باستخدام مجموعة متنوعة من أدوات التحرير.

تأكد من مراقبة الاتجاهات والموسيقى الصاعدة من خلال تصفح Reels أخرى والتحقق من Reels @Creators الأسبوعية، للحصول على الإلهام الإقليمي، تحقق أيضا من Reels الجمال العصرية من @themayaahmad، ومحتوى @tomjauncey و@muradosmann الذي تم إنشاؤه من قبل الذكاء الاصطناعي والذي سيذهلك بالتأكيد.

Feed

انشر مزيجا من الصور ومقاطع الفيديو واستخدم علامات الموقع، إضافة إلى الموسيقى لرواية قصة، تأكد من زيادة المشاركة إلى أقصى حد من خلال الرد على تعليقات جمهورك، ثم العثور على أمثلة رائعة للخلاصات الجمالية المتنوعة في ملفات تعريف مثل @twinshadban و @ladyroza___.

Stories

شارك وجهة نظر حقيقية عن نفسك يوميا، واستفد من الميزات الجذابة مثل الملصقات المختلفة (Question ، Quiz، Poll ، Countdown،and Add Yours)، على سبيل المثال، تتفاعل @dinazahran باستمرار مع متابعيها من والدتها للإجابة على أسئلة حول الأمومة عبر استطلاعات الرأي والأسئلة على القصص.

Live

استخدم Live للتواصل مع جمهورك في الوقت الحالي، يمكنك استخدام هذه المساحة لإصدار إعلان أو Live لأداء أو مشاركة هواية جديدة أو اهتمام مع جمهورك، وتتقن @karenwazen اللعبة المباشرة للأعمال والإعلانات الشخصية لضمان أن يكون مجتمعها دائما جزءا من الرحلة.

Collab

مع صناع محتوى آخرين، ابحث عن صناع محتوى آخرين يشاركونك شغفك وتعاون معهم في جزء أو سلسلة من المحتوى الذي سيكون له صدى لدى متابعيك، وتأكد من استخدام ميزة Collab في Instagram لإنشاء منشور واحد تتم مشاركته مع كل من متابعيك أو استخدام Enhanced Tags لتضمين فئة ملفاتهم الشخصية العامة والمحددة ذاتيا.

لا يؤدي التعاون إلى توسيع نطاق وصولك فحسب، بل يعزز المشاركة سواء كنت تشارك مع زملائك منشئي المحتوى أو العلامات التجارية، يمكن أن تكون بسيطة مثل صورة عائلية، كما يتضح من @khalidalameri و @salamamohamed، أو أكثر مشاركة مثل شراكة العلامة التجارية، كما رأينا مع @leen.aboushaar و @pantene.arabia.

الاكتشاف عبر Search

تتم مطابقة نتائج البحث بنص، لذا تأكد من تضمين الكلمات الرئيسية ذات الصلة، ويُنصح باستخدم معرف Instagram أو اسم ملف شخصي مرتبط بمحتوى منشوراتك، وتأكد من أنّ سيرتك الذاتية تتضمن كلمات رئيسية حول هويتك وما يدور حوله ملفك الشخصي، واستخدم الكلمات الرئيسية وعلامات التصنيف ذات الصلة في التسميات التوضيحية. للعثور على مشاركتك في البحث، ضع هذه الكلمات الرئيسية وعلامات التصنيف في التسمية التوضيحية، وليس في التعليقات.

أخيرا، تأكد من أنّك مؤهل للتوصية من خلال التحقق من حالة حسابك، سيسمح لك ذلك بمعرفة ما إذا كان محتوى حسابك مؤهلا للتوصية به في أماكن مثل Explore وReels وFeed recommendations للأشخاص الذين لا يتابعونك، ويمكنك الوصول إلى هذه الأداة في أي وقت عبر الإعدادات ومعرفة ما إذا كان محتوى حسابك مؤهلا للتوصية به لغير المتابعين وفهم أي مشكلات وإصلاح المشكلات.

مراقبة Insights

تعد التقلبات في مدى الوصول أمرا شائعا، ولكن إذا كنت تستخدم حساب نشاط تجاري أو حساب صانع محتوى، فيمكنك التحقق من Insights Instagram لمراقبة الموضوعات المتداولة وأداء المحتوى.

وانتبه من الأنماط وراقب المحتوى الذي يزداد فيه الوصول للمساعدة في إعلام استراتيجية المحتوى الخاصة بك، ضمن Instagram، يمكنك تقسيم الحسابات التي يصل إليها المتابعون وغير المتابعون حتى تتمكن من معرفة مقدار وصولك القادم من الأشخاص الذين لا يتابعونك بالفعل - وتتبع ذلك بمرور الوقت عن طريق تغيير الإطار الزمني المحدد. كما قدمنا مؤخراً طريقةً جديدة لعرض رؤى Reels ، لمساعدتك في مراقبة المحتوى الأفضل أداء.

تابع @Creators &Creator Lab للاطلاع على مزيد من أفضل الممارسات

قدمت Instagram طرقا لمنشئي المحتوى للتواصل مع مجتمع منشئي المحتوى الأوسع من خلال قنواتنا الخاصة مثل @Creators. إضافة إلى ذلك، أصبح لدى منشئي المحتوى الطموحين الآن موارد مثل Creator Lab في Instagram، والذي يقدم أفضل الممارسات وأخبار المنتجات والنصائح والحيل وغير ذلك الكثير، تأكد من متابعة هذه القنوات للبقاء على اطلاع بأحدث ما في عالم المبدعين.