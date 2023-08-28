خبير اقتصادي: الدولة تستهدف الوصول بالصناعة لـ20% من إجمالي الناتج المحلي

قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تتجه الفترة الحالية إلى الاهتمام بالقطن قصير التيلة، بهدف توفير مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج وذلك لتدعيم صناعة الغزل والنسيج، إذ أن دعم صناعة المنسوجات في اطار اهتمام الدولة بالصناعة بشكل كبير.

وأضاف «شعيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الصناعة حاليا تشكل %12 من إجمالي الناتج المحلي كما أن هناك مستهدفات خاصة بالدولة في قطاع الصناعة تتمثل في الوصول إلى %20 من إجمالي الناتج المحلي كما أن هناك أهمية بالغة للصناعة بالنسبة لعملية التصدير حيث تصدر مصر حوالي 45 مليار دولار سنويا لذلك تستهدف الدولة الوصول إلى 100 مليار دولار سنويا.

أهمية صناعة الغزل والنسيج

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن قطاع الصناعة هام للغاية باعتباره داعم لإيرادات الصادرات والارادات الدولارية بشكل كبير ويعتبر قطاع صناعة الغزل والنسيج من أهم قطاعات الصناعة في مصر لان تلك القطاع يميز مصر بمزايا نسبية في مجال الصناعة تتمثل في أنها صناعة كثيفة العمالة وبالتالي تستهدف الدولة المصرية دعم الصناعة باعتبارها استراتيجية تقوم بعملية توطين الصناعة المحلية مما يقلل حصيلة الاستيراد وتصدير الفائض إلى الخارج.