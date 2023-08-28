مقرر بالحوار الوطني: قرارات الرئيس السيسي بمثابة مد يد العون للمجتمع الصناعي

أوضح المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن هناك حالة سعادة تعم المجتمع الصناعي بعد قرارات وتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة فيما يتعلق بمنح تسهيلات وإزالة العقبات أمام قطاع الصناعة والاستثمار، مشيرًا إلى وجود حالة من الارتياح تعم المجتمع الصناعي.

ديمتري: الرئيس السيسي يتابع الحوار الوطني عن كثب

وأضاف ديمتري، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي يتابع الحوار الوطني عن كثب، كما أنه يتابع كل الموضوعات التي يتم طرحها خلال الحوار الوطني واصفًا قرارات الرئيس السيسي بأنها بمثابة مد يد العون للمجتمع الصناعي، الذي يعاني من بعض المشكلات والتحديات نظرًا للظروف الاقتصادية التي يمر بها.

ديمتري: لا بد من مساعدة المستثمر في حالة الإعفاء الضريبي

وتابع: «يتبقى تنفيذ تلك التوجيهات، كما أنه من الضروري إصدار القرارات والإجراءات التنفيذية وأن تكون متفقة مع الروح التي يبثها الرئيس السيسي في المجتمع الصناعي».

وأوضح أنه في حالة الإعفاء الضريبي لا بد من مساعدة المستثمر والمصنع أن ينتهي من أعمال البناء والتراخيص في سنة، وأن يبدأ الإعفاء الضريبي منذ بداية الإنتاج وليس منذ استلام الأرض.