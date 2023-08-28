«السادات الديمقراطي» يعلن دعم السيسي في انتخابات الرئاسة

أعلن حزب السادات الديمقراطي، برئاسة الدكتور عفت السادات، تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة المقبلة، واعتباره مرشح الحزب الرئاسي إيمانا بجهوده على كافة الأصعدة دوليًا وإقليميًا ومحليًا، وتحقيق مشروعات قومية وغيرها من مسارات تتوافق تماما مع برنامج الحزب العام الذى وضع منذ تأسيسه.

السادات يدعم الرئيس السيسي

وقال النائب الدكتور عفت السادات رئيس الحزب، في بيان، اليوم الاثنين، إن حزب السادات الديمقراطي لن يدخر جهدا في دعم الرئيس عبد الفتاح بكل السُبل على الصعيدين الداخلي والدولي، مشيرا إلى أن الحزب سيشكل لجنة مسئولة عن انتخابات الرئاسة تتكون من أمانات الحزب في المحافظات والإعلام بجانب اللجنة الشبابية.

المشاركة في العملية الانتخابية

وأضاف الحزب أن اللجنة ستكون هذه مسئولة عن متابعة سير العملية الانتخابية عن كثب بجانب ذلك تنظيم حملات توعوية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.