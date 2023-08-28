واتساب يحذر من حيلة مخادعة يتعرض لها مستخدميه.. «تعرض أموالهم للسرقة»

كشف تطبيق «واتساب» عن تعرض مستخدميه لحيل نصب جديدة، تتمثل في استقبالهم رسائل من أرقام غريبة تطلب القيام بأعمال معينة مقابل مبلغًا من المال، وبمجرد أن ينفذ المستخدم المطلوب في الرسائل يتفاجأ بأن الأمر تحول إلى نصب واحتيال إلكتروني، وأحيانًا يطلب الرقم الغريب الدخول على رابط معين، يحتوي على أنشطة وبرامج ضارة.

واتساب يحذر من حيلة مخادعة يتعرض لها مستخدميه

ونصح «واتساب» مستخدميه بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الرسائل بمجرد استقبالها، لتتمكن الشركة من اتخاذ الإجراءات اللازمة مع هؤلاء المحتالون، موضحة أن الحيل المخادعة تتنوع بين رسائل يدعي مرسلوها أنهم أقارب المستخدم وقد تورطوا في أمر ما ويحتاجون لمبلغ مالي، أو تغري المستخدم لاستثمار أمواله من المنزل.. ولمعرفة مزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــــــا.