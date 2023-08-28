«الآثار» تنفي هدم مئذنة الأمير قوصون بالقاهرة التاريخية

قال الدكتور جمال عبد الرحيم، عضو اللجنة الدائمة للآثار، إنه لا حقيقة لهدم مئذنة الأمير قوصون بالقاهرة التاريخية، موضحًا أنّ مئذنة (قوصون) تعرضت لشرخ رأسي بسبب عوامل التعرية والزمن.

هدم أي مبنى أثري

وأضاف «عبدالرحيم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنّ أي قرار يخص هدم أي مبنى أثري يتم بقرار من وزارة السياحة واللجنة الدائمة التي تضم 30 عضوا من كبار علماء الآثار.

مقبرة أمير الشعراء

وتابع: «بخصوص هدم مقبرة أمير الشعراء أحمد شوقي، كل ما أثير حولها غير صحيح، مشددا على أن الصورة المتداولة عبر السوشيال ميديا تعود لمقبرة عادية وتعود لفترة زمنية قريبة، ومقبرة أحمد شوقي أمير الشعراء غير مسلجة كآثار».