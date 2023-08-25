4 ضوابط من وزارة السياحة بعد السماح بسفر المعتمرين بالبواخر.. اعرفها

بعد سماح وزارة السياحة والآثار بسفر المعتمرين المصريين إلى المملكة العربية السعودية عن طريق البواخر هذا العام، بعد توقف نحو 6 سنوات، حددت العديد من القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي نستعرضها في السطور التالية:

1- أن يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتعيين مندوب مقيم تابع له بموانئ السفر والعودة لتنظيم عمليات سفر المعتمرين، وعودتهم وتوفير وسيلة اتصال مناسبة للتواصل مع لجان وزارة السياحة بهذه الموانئ وقت ذروة موسم العمرة.

2- التذكرة الصادرة من الوكيل الملاحي هي الوحيدة التي يعتد بها والموضح بها اسم الراكب وتاريخ السفر والعودة والقيمة وميناء السفر والعودة مع الالتزام بتنفيذ الآلية الخاصة بالحجز المركزي من خلال البوابة المصرية للعمرة.

تعهد بالمسؤولية القانونية

3- يلتزم الوكيل الملاحي بتقديم تعهد يتضمن تحمله المسؤولية القانونية الكاملة خلال سفر المعتمرين (ذهاب وعودة)، وإلتزامه التام بتسكين المعتمرين بفنادق في حال تأخر إبحار العبارة لأكثر من 6 ساعات عن الموعد المحدد لها، وكذا التزامه بنقل المعتمرين بالطائرة في حال إستمرار تأخر إبحار العبارة لأكثر من24 ساعة على أن يتم إخطار وزارة السياحة والآثار بصورة من هذا التعهد دون تحمل المعتمر لأي أعباء مالية.

الربط إلكترونيا مع جميع المنافذ

4- يتم إصدار تذاكر وسائل السفر من خلال الأسماء المدرجة على البوابة المصرية للعمرة، علمًا بأنه قد تم الربط إلكترونيًامع جميع المنافذ، لكون ذلك شرطا من شروط إصدار الكود التعريفي للسفر لجميع وسائل النقل المسموح بها