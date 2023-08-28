«السواح»: الحوافز الضريبية أسرع طريق لرفع تنافسية المنتج المصري

أكدت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن إلغاء الضرائب على القطاعات الصناعية الاستراتيجية للدولة خطوة مهمة للغاية نحو رفع تنافسية المنتج المصري محلياً ودولياً، وأضافت أن الحوافز الضريبية أسرع طريق لتشجيع الاستثمار ورفع تنافسية المنتج المصري.

وطالبت «السواح» بضم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لحزمة الحوافز التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهويرة، ومنها رد نسبة 50% من تكلفة الأراضي، وإلغاء كافة أنواع الضرائب، كونه من القطاعات التي تحقق التكامل بين القطاعات الاقتصادية، وله دور اجتماعي فى توظيف الشباب وتحقيق أحلامهم.

المردود الاقتصادي والاجتماعي

وأكدت أن المردود الاقتصادي والاجتماعي لقطاع الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أكبر بكثير من العوائد المالية التي من الممكن أن تحققها الدولة بفرض الضرائب والرسوم، مشيرةً إلى أن هذه الحوافز تمثل طوق النجاة للقطاع من الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة، خاصةً في ظل ما يعانيه من مشاكل تمويلية وفي التسويق والتصدير.

الحوافز الضريبية

وأشارت إلى أن الحوافز الضريبية لها مردود سريع علي توفير المنتجات المصرية بأسعار وجودة تنافسية علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي، كما تؤدي إلى خلق جيل جديد من المستثمرين، وترشيد الاستيراد، وزيادة الإنتاج، وبالتالي تحسين الميزان التجاري وتخفيف الضغط على الدولار.

وأضافت أن استمرار الدولة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم في انتعاش قطاعات حيوية عديدة، خاصةً المرتبطة بالقطاع السياحي والفندقي والأنشطة الخدمية.