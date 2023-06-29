«معلومات الوزراء»: قطاع الصناعات الخشبية والأثاث يوفر 900 ألف وظيفة

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن الأهمية النسبية لقطاع الصناعات الخشبية والأثاث في مصر، موضحاً أن البيانات تشير إلى أن كل جنيه يتم إنفاقه في قطاع الأثاث في مصر يُضيف أكثر من 50 قرشاً إلى الاقتصاد القومي مقابل 30 قرشاً في المتوسط للقطاع الصناعي بالكامل في مصر.

نسبة مساهمة قطاع الصناعات الخشبية في الناتج المحلي

وأشار إلى أن نسبة مساهمة قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في مصر في الناتج المحلي الإجمالي 2.2% وعدد الشركات العاملة في هذا القطاع 120 شركة، ويوفر هذا القطاع نحو 900 ألف وظيفة يعمل معظمهم في القطاع غير الرسمي، ويعد عدد الوظائف التي يتم توفيرها في قطاع الأثاث أكبر بنحو ثلاث مرات مقارنة بالوظائف التي توفرها باقي القطاعات مجتمعة.

إنشاء مدينة دمياط للأثاث

وأضاف تقرير مركز المعلومات، إلى أن كل مليون جنيه يتم استثماره في قطاع الأثاث في مصر يوفر نحو 10 وظائف مقارنة بنحو 3 وظائف يتم توفيرها إذا تم استثمار المبلغ نفسه في باقي القطاعات.

ونوه بأن صناعة الأثاث تتركز في مصر في محافظة دمياط والتي استطاعات أن تحقق مكانة متقدمة على المستويين المحلي والدولي ويعمل نحو 70% من القوى العاملة بالمحافظة في صناعة الأثاث، وتقوم هذه الصناعة بالمحافظة بالأساس على وحدات إنتاجية، ويتولي القطاع الخاص إدارة معظمها، وفي إطار توجيهات الحكومة المصرية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة تم إنشاء مدينة دمياط للأثاث.

كما تم افتتاح مدينة دمياط للأثاث في شهر ديسمبر 2019 ويعد هذا المشروع من أهم المشروعات القومية التي تمت إقامتها بهدف الارتقاء بصناعة الأثاث بدمياط وتحويل هذه الصناعة من حرفة إلى صناعة تستخدم الأساليب التكنولوجية الحديثة، ولتكون بمثابة بوابة وصول الأثاث الدمياطي إلى الأسواق العالمية.