«الشعب الديمقراطي»: الرئيس السيسي حقق تنمية مستدامة حقيقية

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن تحالف الأحزاب المصرية دعم ترشح الرئيس السيسي لانتخابات رئاسية جديدة، موضحا: «التحالف قرر تأييد الرئيس السيسي بعد أن عكف على تنظيم مؤتمرات ولجان لجميع الخطط التي قام بها الرئيس والمشروعات التي استهدف منها ألا يحرم من جهود وثمار التنمية إقليم أو محافظة أو حتى حى».

فؤاد: السيسي أطلق مفهوم التنمية المستدامة الحقيقية على أرض الواقع

وأكد «فؤاد» في مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسي أطلق مفهوم التنمية المستدامة الحقيقية على أرض الواقع، وتعرض لضغوط عالمية لوقف التنمية المستدامة واستبدالها بالتنمية الضرورية حتى يتم عرقلة المارد المصري الذي استطاع أن يثبت نجاح كل خططه.

62 صومعة قمح جديدة

وتابع: «الرئيس السيسي بنى ما يقرب من 62 صومعة قمح جديدة، كما استطاع أن يحقق لمصر الأمن الغذائي، وكفل بأن يحقق احتياطى استراتيجي من القمح، ونحن نؤكد على دعم الرئيس السيسي الذي عاد بسيناء إلى حضن الوطن».