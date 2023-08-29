عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة الموافقة على تقسيط غرامة كهربا

أكد عماد البناني، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أنه لم يناقش ملف تجديد عقدي أحمد فتوح ومحمد صبحي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك خلال ظهوره الأول في نادي الزمالك أمس الإثنين.

عماد البناني يتحدث عن التجديد للاعبين الزمالك

وقال عماد البناني، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «الريمونتادا» على قناة «المحور»: «لم نناقش ملف التجديد لأحمد فتوح أو محمد صبحي أو ملف أحمد سيد زيزو لأن هناك ملفات أهم».

حقيقة تقسيط غرامة كهربا

وأضاف: «بالنسبة لتقسيط غرامة كهربا لم يحدث أن تمت أي مناقشات من هذا النوع وكل ما قيل عن هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة لم نناقش هذا الملف من الأساس».

وأشار: «أنا أعتبر تواجدي في الزمالك هي مهمة وطنية في نادي الزمالك، ولم أفكر في الاعتذار عن عدم استكمال الفترة القادمة، حتى يتواجد مجلس إدارة جديد للزمالك».

وأتم: «نساند جميع الأندية المصرية عندما تلعب باسم مصر».