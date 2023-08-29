واتساب يطرح خاصية جديدة لتأمين مكالمات مستخدمي الأندرويد

طرح تطبيق واتساب تحديثًا جديدًا من خلال برنامج Google Play Beta، في ظل التحديثات المستمرة لتطبيق واتساب والتي تعمل على تأمين وحماية المستخدمين، ، إذ يعمل واتساب على ميزة خصوصية جديدة لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد.

وبحسب تقرير نشره موقع «Wabetainfo»، يسعى تطبيق واتساب من خلال هذه الميزة توفير خيارًا جديدًا لتجاهل المكالمات الواردة من مستخدمين غير معروفين بسهولة، وهو «حماية عنوان IP أثناء المكالمات»، وعند تفعيله يكون من الصعب على الأطراف الأخرى في المكالمة الاستدلال على موقع المستخدم، إن حاولوا تعقبه.

وللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول الخاصية الجديدة وموعد طرحها لجميع مستخدمي الهواتف الذكية، يمكنك الضغط على الرابط هنــــــــــا.